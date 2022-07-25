В руководстве «Урала» рассказали о будущем Шалимова после двух поражений на старте РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о будущем главного тренера екатеринбуржцев Игоря Шалимова после неудачного старта в сезоне-2022/23 РПЛ.

«Сыграли две игры. Будем смотреть дальше. Шалимов работает. Все зависит от ближайших игр. Два матча — это рано о чем-то говорить. Я считаю, что вторую игру проиграли незаслуженно. И первую можно было сыграть удачнее. Но получилось так, как получилось. Шалимов уверен в себе. Дай бог, что все получится», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

В первом туре «Урал» проиграл ЦСКА со счетом 2:0, во втором — потерпел разгромное поражение от «Оренбурга» (3:0).

29 июля состоится матч 3-го тура РПЛ «Урал» — «Краснодар». Начало — в 18.00 мск.