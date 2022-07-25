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Сегодня, 15:16

В руководстве «Урала» рассказали о будущем Шалимова после двух поражений на старте РПЛ

Руслан Минаев
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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о будущем главного тренера екатеринбуржцев Игоря Шалимова после неудачного старта в сезоне-2022/23 РПЛ.

«Сыграли две игры. Будем смотреть дальше. Шалимов работает. Все зависит от ближайших игр. Два матча — это рано о чем-то говорить. Я считаю, что вторую игру проиграли незаслуженно. И первую можно было сыграть удачнее. Но получилось так, как получилось. Шалимов уверен в себе. Дай бог, что все получится», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

В первом туре «Урал» проиграл ЦСКА со счетом 2:0, во втором — потерпел разгромное поражение от «Оренбурга» (3:0).

29 июля состоится матч 3-го тура РПЛ «Урал» — «Краснодар». Начало — в 18.00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/grigorij-ivanov-shalimov-rabotaet-v-urale-vse-zavisit-ot-blizhajshih-igr/
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 3
Максим Глушенков

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Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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Зенит

 2
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Ростов

 2
И К Ж
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Урал

 2 1 0
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