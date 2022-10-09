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9 октября, 18:46

Гладилин о третьей победе красно-белых подряд: «Спартаковский дух» и сочетание традиций команды"

Гладилин прокомментировал третью победу «Спартака» подряд
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал победу красно-белых над «Крыльями Советов» (5:2) в 12-м туре РПЛ.

«Игра очень хорошая! Обе хорошие команды, играли в открытый футбол, показали приличный уровень игры, а болельщикам было приятно наблюдать за игрой.

Третья волевая победа «Спартака» в сезоне? Видимо, действительно «спартаковский дух» и сочетание традиций команды. Абаскаль начинает ими проникаться. Следующий этап для «Спартака». В следующем туре игра с ЦСКА, значит в следующей игре надо побеждать армейцев, чтобы навязать борьбу «Зениту», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

«Спартак» продлил победную серию в РПЛ до трех матчей и поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 25 очков в 12 матчах.

В следующем матче «Спартак» в гостях сыграет с московским ЦСКА 16 октября.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10340534-gladilin-vidimo-abaskal-nachinaet-pronikatsya-spartakovskim-duhom.html
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
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 - : -
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Локомотив – Динамо
 - : -
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Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
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 - : -
24.10 17:30
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