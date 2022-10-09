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9 октября, 18:49

Геркус о ничьей с «Нижним Новгородом»: «Торпедо» стало играть лучше, но пока еще не в оптимальном состоянии»

Дмитрий Барулев
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Президент «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал ничью с «Нижним Новгородом» (0:0) в матче 12-го тура РПЛ.

— Довольны ли вы результатом игры?

— Не полностью. Всего одно очко. Если бы было три очка, был бы доволен. Одним очком доволен частично.

— Мотивирует ли тот факт, что «Локомотив» всего на пару строчек выше в таблице?

— Конечно, нет. Нас мотивирует другое. Мы находимся в комфортной для себя позиции в турнирной таблице.

— Несколько матчей подряд «Торпедо» набирает очки.

— Мы выплываем из ситуации. Мы работаем, у нас появились новички. Стали играть чуть лучше, чем играли. Но пока не дошли до оптимального состояния, вы сами все видели. Хорошо мы играем только несколько минут в матче.

— Заметны ли большие улучшения?

— Мне показалось, что да. Но сейчас местами играем плохо. Вы видите плохие первые таймы от «Торпедо». Во вторых таймах команда смотрится лучше. У нас идет адаптация. Мы боремся с проблемами, но пока не победили.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России с 6 очками в 12 матчах. В следующем, 13-м туре команда сыграет против «Локомотива» 15 октября.

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Торпедо (Москва)
Илья Геркус
1
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И В Н П +/- О
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Н. Новгород – Краснодар
 - : -
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 - : -
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Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
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