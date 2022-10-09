Геркус о ничьей с «Нижним Новгородом»: «Торпедо» стало играть лучше, но пока еще не в оптимальном состоянии»

Президент «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал ничью с «Нижним Новгородом» (0:0) в матче 12-го тура РПЛ.

— Довольны ли вы результатом игры?

— Не полностью. Всего одно очко. Если бы было три очка, был бы доволен. Одним очком доволен частично.

— Мотивирует ли тот факт, что «Локомотив» всего на пару строчек выше в таблице?

— Конечно, нет. Нас мотивирует другое. Мы находимся в комфортной для себя позиции в турнирной таблице.

— Несколько матчей подряд «Торпедо» набирает очки.

— Мы выплываем из ситуации. Мы работаем, у нас появились новички. Стали играть чуть лучше, чем играли. Но пока не дошли до оптимального состояния, вы сами все видели. Хорошо мы играем только несколько минут в матче.

— Заметны ли большие улучшения?

— Мне показалось, что да. Но сейчас местами играем плохо. Вы видите плохие первые таймы от «Торпедо». Во вторых таймах команда смотрится лучше. У нас идет адаптация. Мы боремся с проблемами, но пока не победили.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России с 6 очками в 12 матчах. В следующем, 13-м туре команда сыграет против «Локомотива» 15 октября.