Динияр Билялетдинов предложил, чтобы главным тренером «Локомотива» стал его отец

Бывший игрок «Локомотива» Динияр Билялетдинов рассказал, кто должен возглавить московский клуб после ухода Йозефа Циннбауэра с поста главного тренера команды.

«Не знаю, что творится в «Локомотиве».

Кого вижу новым главным тренером? Это давно понятно. Рината Саяровича Билялетдинова», — сказал Динияр Билялетдинов Sport24.

«Локомотив» после 12 туров занимает 14-е место в РПЛ с девятью очками. «Локо» проиграл пять последних матчей в РПЛ с общим счетом 3:13.