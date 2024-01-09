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Сегодня, 09:30

Тедеско назвал факторы гегемонии «Зенита» в РПЛ: «Хорошие игроки и солидный бюджет»

Бывший тренер «Спартака» Тедеско назвал факторы гегемонии «Зенита» в РПЛ
Микеле Антонов
Корреспондент
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Доменико Тедеско и Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско в интервью «СЭ» высказался о гегемонии «Зенита» в РПЛ.

«Конечно, если ты пять раз подряд выигрываешь золото, должна быть причина. У Питера хорошие игроки, которые дают качество, и солидный бюджет. Думаю, клуб проделал отличную работу», — сказал Тедеско «СЭ».

Бывший тренер «Спартака» также ответил на вопрос, стоит ли «Спартаку» по примеру «Зенита» покупать дорогих легионеров:

«В мое время лимит на легионеров обязывал выпускать пятерых россиян в стартовом составе. Потом все поменяли. Сложно сказать, у каждого правила есть достоинства и недостатки. Из того, что я увидел в РПЛ, могу сказать: здесь есть много хороших россиян. Например, я помню, что, когда мы играли с тульским «Арсеналом», у них был очень хорош Лесовой. Многие юные российские игроки могли быть конкурентоспособными в РПЛ. Сборная до 21 года была очень сильной в то время. Поэтому нужно давать шанс молодежи, у нее большой потенциал. В России отличная футбольная школа.

Не всегда нужны иностранцы. Конечно, можно привезти двух-трех легионеров, в любом чемпионате это пойдет только в плюс. В бундеслиге, например, есть как легионеры, так и хорошие доморощенные игроки", — добавил Тедеско.

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые завоевали серебро РПЛ в сезоне-2020/21.

С февраля 2023 года Тедеско тренирует сборную Бельгии. Кроме того, ранее он работал в «Лейпциге», «Шальке» и «Эрцгебирге».

Доменико Тедеско. «Я до сих пор большой фанат «Спартака». Интервью Тедеско — о России, Федуне и словах о бане от УЕФА

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Доменико Тедеско
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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