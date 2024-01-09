«Палмейрас» опубликовал прощальное видео с Артуром, перешедшим в «Зенит»

«Палмейрас» выложил видео с бывшим нападающим бразильской команды Артуром.

8 января было объявлено о переходе Артура в «Зенит». Контракт питерского клуба с бразильцем рассчитан до конца сезона-2026/27 с опцией продления еще на один год.

В 2023 году Артур провел 43 матча за «Палмейрас» во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.