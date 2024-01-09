Тедеско рассказал, как отправлял Зареме фото с заправки «Лукойла» после ухода из «Спартака»

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско в интервью «СЭ» ответил на вопрос, общается ли с бывшим президентом «Спартака» Леонидом Федуном и его супругой Заремой Салиховой.

— До сих пор общаетесь с Федуном и Заремой?

— Да, поздравляем друг друга с Рождеством, с днем рождения.

— Зарема часто комментирует ваши успехи в СМИ. Видите ли вы ее цитаты? И пишет ли она вам?

— Все то же самое: пишем друг другу по праздникам, а она присылает сообщения, когда я выигрываю. Мы хорошо общаемся.

— Вы даже как-то отправляли ей фото с заправки «Лукойла»!

— Да, я помню! Кажется, это было в Азербайджане.

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые завоевали серебро РПЛ в сезоне-2020/21.

С февраля 2023 года Тедеско тренирует сборную Бельгии. Кроме того, ранее он работал в «Лейпциге», «Шальке» и «Эрцгебирге».