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«Не стреляйте в пианиста!» Олег Романцев — о критике Рассказова в «Спартаке»

Бывший тренер «Спартака» Романцев высказался о критике защитника Рассказова
18:44
Олег Романцев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Олег Романцев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» отреагировал на критику болельщиков красно-белых в адрес защитника клуба Николая Рассказова.

«Начну с того, что оборона должна начинаться там, где теряется мяч. И если он оказывается у соперника, то это первый шаг наступления на твои ворота. После «Лестера» главным виновником поражения «Спартака» объявили Рассказова. Но где тогда были остальные, позволившие противнику спокойно принять мяч и сделать передачу в ноги партнеру? Ведь атаковать соперника требуется в момент приема мяча, чтобы лишить его времени и пространства — это закон! И это давало бы возможность подстраховать Рассказова. Если же этого не происходит, то жди неприятностей. Кстати, первый тревожный звонок прозвучал за минуту до перерыва, когда Жиго не успел накрыть Ихеаначо, который вывел на удар Даку, рванувшего за спину Рассказова. А Джикия опоздал со страховкой. Примерно так же «Лестер» забивал и во втором тайме. Можно долго говорить о неопытности Рассказова, но один, пусть даже самый тертый защитник, без поддержки партнеров чудес не сотворит. Так что не стреляйте в пианиста!» — сказал Романцев «СЭ».

В текущем сезоне 23-летний Рассказов принял участие в 15 матчах за «Спартак» и сделал одну результативную передачу.

Полностью интервью с Олегом Романцевым читайте на сайте «СЭ» в ближайшее время

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16%

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Александр Львов все материалы автора

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