«Не стреляйте в пианиста!» Олег Романцев — о критике Рассказова в «Спартаке»
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» отреагировал на критику болельщиков красно-белых в адрес защитника клуба Николая Рассказова.
«Начну с того, что оборона должна начинаться там, где теряется мяч. И если он оказывается у соперника, то это первый шаг наступления на твои ворота. После «Лестера» главным виновником поражения «Спартака» объявили Рассказова. Но где тогда были остальные, позволившие противнику спокойно принять мяч и сделать передачу в ноги партнеру? Ведь атаковать соперника требуется в момент приема мяча, чтобы лишить его времени и пространства — это закон! И это давало бы возможность подстраховать Рассказова. Если же этого не происходит, то жди неприятностей. Кстати, первый тревожный звонок прозвучал за минуту до перерыва, когда Жиго не успел накрыть Ихеаначо, который вывел на удар Даку, рванувшего за спину Рассказова. А Джикия опоздал со страховкой. Примерно так же «Лестер» забивал и во втором тайме. Можно долго говорить о неопытности Рассказова, но один, пусть даже самый тертый защитник, без поддержки партнеров чудес не сотворит. Так что не стреляйте в пианиста!» — сказал Романцев «СЭ».
В текущем сезоне 23-летний Рассказов принял участие в 15 матчах за «Спартак» и сделал одну результативную передачу.
Полностью интервью с Олегом Романцевым читайте на сайте «СЭ» в ближайшее время
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю