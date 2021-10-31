Романцев: «Не могу представить состояние Витории после питерского позора «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал разгромное поражение красно-белых от «Зенита» (1:7) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ и высказался о работе Руя Витории в московской команде.

«Я даже не могу представить, какой это стресс для любого тренера. К счастью, меня в этом плане футбольный бог миловал. А вот почти с таким же счетом «Зенит» в Ленинграде мне обыгрывать доводилось. Причем в первом же своем сезоне в «Спартаке». Сережа Родионов тогда три гола забил. А еще пару Шмаров с Черенковым. Я потом по Невскому еще долго гордый ходил. А сейчас, после 1:7, даже не знаю, как в Питере и появиться. Не могу представить состояние Витории после питерского позора. Я бы еще подумал — выходить мне из раздевалки или остаться в ней до утра. Думаю, после всего случившегося, прежде всего, надо поговорить с игроками, выслушать мнение каждого, почувствовать их реакцию на произошедшее, а уж потом принимать какие-то решения. Других вариантов не вижу. Возможно, у Витории уже есть какой-то опыт возвращения команды в игру после такого удара. Мне он, к счастью, не пригодился», — сказал Романцев «СЭ».

«Спартак» с 18 очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. 51-летний Витория тренирует красно-белых с 21 мая 2021 года.

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