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Романцев: «Не могу представить состояние Витории после питерского позора «Спартака»

Экс-тренер «Спартака» Романцев высказался о Витории после разгрома от «Зенита»
19:00
Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал разгромное поражение красно-белых от «Зенита» (1:7) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ и высказался о работе Руя Витории в московской команде.

«Я даже не могу представить, какой это стресс для любого тренера. К счастью, меня в этом плане футбольный бог миловал. А вот почти с таким же счетом «Зенит» в Ленинграде мне обыгрывать доводилось. Причем в первом же своем сезоне в «Спартаке». Сережа Родионов тогда три гола забил. А еще пару Шмаров с Черенковым. Я потом по Невскому еще долго гордый ходил. А сейчас, после 1:7, даже не знаю, как в Питере и появиться. Не могу представить состояние Витории после питерского позора. Я бы еще подумал — выходить мне из раздевалки или остаться в ней до утра. Думаю, после всего случившегося, прежде всего, надо поговорить с игроками, выслушать мнение каждого, почувствовать их реакцию на произошедшее, а уж потом принимать какие-то решения. Других вариантов не вижу. Возможно, у Витории уже есть какой-то опыт возвращения команды в игру после такого удара. Мне он, к счастью, не пригодился», — сказал Романцев «СЭ».

«Спартак» с 18 очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. 51-летний Витория тренирует красно-белых с 21 мая 2021 года.

Полностью интервью с Олегом Романцевым читайте на сайте «СЭ» в ближайшее время

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

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27%

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20%

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ТМ 3.5

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Динамо 1
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Ростов 1
Матч завершен

П1

24%

1.71

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Александр Львов все материалы автора

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