«Сочи» обыграл «Арсенал» и поднялся на третье место
«Сочи» в гостевом матче 13-го тура Тинькофф РПЛ обыграл «Арсенал» со счетом 2:1. Дубль оформил Матео Кассьера.
У «канониров» гол забил Эванс Кангва.
«Сочи» поднялся на третье место в таблице, уступая втором «Локомотиву» только по дополнительным показателям. В следующем матче команда сыграет дома с ЦСКА (6 ноября).
«Арсенал» — на 14-м месте. В следующем туре туляки сыграют на своем поле с «Уфой».
Тинькофф Чемпионат России
Премьер-лига
13-й тур
«Арсенал Т» (Тула) — «Сочи» — 1:2 (0:1)
Голы: Кассьерра, 2 (0:1). Э.Кангва, 65 (1:1). Кассьерра, 79 (1:2).
«Арсенал»: Коченков, Смольников, Новосельцев, Радакович, Степанов, Костадинов (Камболов, 83), Чаушич (Гулиев, 83), Хлусевич (Ткачев, 57), Давиташвили (Э.Кангва, 57), К.Кангва, Луценко (Марков, 73).
«Сочи»: Заболотный, Терехов, Маргасов, Цаллагов, Юрганов, Прохин, Родригау, Юсупов (Заика, 81), Жоаузинью (Бурмистров, 63), Нобоа (Ангбан, 69), Кассьерра (Барсов, 81).
Предупреждения: Чаушич, 56. Юсупов, 75. Прохин, 84. Заика, 88.
Судьи: Шадыханов. Сафьян, Шаламберидзе (все — Москва).
ВАР: Панин (Дмитров). Елеференко (Москва).
31 октября. Тула. Стадион «Арсенал».
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