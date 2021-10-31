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«Сочи» обыграл «Арсенал» и поднялся на третье место

18:22
«Сочи» в гостевом матче 13-го тура Тинькофф РПЛ обыграл «Арсенал» со счетом 2:1. Фото ФК Сочи, Instagram
«Сочи» в гостевом матче 13-го тура Тинькофф РПЛ обыграл «Арсенал» со счетом 2:1. Фото ФК Сочи, Instagram
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«Сочи» в гостевом матче 13-го тура Тинькофф РПЛ обыграл «Арсенал» со счетом 2:1. Дубль оформил Матео Кассьера.

У «канониров» гол забил Эванс Кангва.

«Сочи» поднялся на третье место в таблице, уступая втором «Локомотиву» только по дополнительным показателям. В следующем матче команда сыграет дома с ЦСКА (6 ноября).

«Арсенал» — на 14-м месте. В следующем туре туляки сыграют на своем поле с «Уфой».

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

13-й тур

«Арсенал Т» (Тула) — «Сочи» — 1:2 (0:1)

Голы: Кассьерра, 2 (0:1). Э.Кангва, 65 (1:1). Кассьерра, 79 (1:2).

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Новосельцев, Радакович, Степанов, Костадинов (Камболов, 83), Чаушич (Гулиев, 83), Хлусевич (Ткачев, 57), Давиташвили (Э.Кангва, 57), К.Кангва, Луценко (Марков, 73).

«Сочи»: Заболотный, Терехов, Маргасов, Цаллагов, Юрганов, Прохин, Родригау, Юсупов (Заика, 81), Жоаузинью (Бурмистров, 63), Нобоа (Ангбан, 69), Кассьерра (Барсов, 81).

Предупреждения: Чаушич, 56. Юсупов, 75. Прохин, 84. Заика, 88.

Судьи: Шадыханов. Сафьян, Шаламберидзе (все — Москва).

ВАР: Панин (Дмитров). Елеференко (Москва).

31 октября. Тула. Стадион «Арсенал».

Арсенал Т — Сочи

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Динамо 1
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Ростов 1
Матч завершен

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69

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Роман Шишов все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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