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10 февраля, 23:53

Лепехин считает, что известные футболисты РПЛ могут находить новые клубы в лиге и без агентов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин порассуждал о работе агентов в РПЛ.

«Сейчас такое время, что почти у каждого игрока есть агент. Когда я играл, такого не было. Мы сами договаривались об условиях, и нас друг другу рекомендовали тренеры команд. Если хорошо играл, то и проблем с поиском нового места работы не было. Думаю, что сейчас известные футболисты РПЛ вполне могли бы обходиться без своих агентов. Подавляющее большинство наших футболистов всю карьеру проводят в клубах РПЛ. Их сильные и слабые стороны знают все тренеры лиги, поэтому найти новый клуб не составит проблемы. Впрочем, нужно назвать и положительную сторону агента для футболиста — они обладают смелостью и порой даже наглостью, чтобы выбивать для клиентов условия, которые они сами себе выбить никогда не смогли бы», — приводит слова Лепехина «РБ Спорт».

5 февраля Шпинев заявил, что контракт Джикии со «Спартаком» не будет продлен, если красно-белых продолжит тренировать Гильермо Абаскаль. Действующее соглашение защитника рассчитано до лета этого года.

В текущем сезоне Джикия провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Он выступает за команду с 2017 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-lepehin-izvestny-e-futbolisty-rpl-mogut-nahodit-novy-e-kluby-v-lige-i-bez-agentov/
Георгий Джикия
Константин Лепехин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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