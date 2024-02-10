Лепехин считает, что известные футболисты РПЛ могут находить новые клубы в лиге и без агентов

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин порассуждал о работе агентов в РПЛ.

«Сейчас такое время, что почти у каждого игрока есть агент. Когда я играл, такого не было. Мы сами договаривались об условиях, и нас друг другу рекомендовали тренеры команд. Если хорошо играл, то и проблем с поиском нового места работы не было. Думаю, что сейчас известные футболисты РПЛ вполне могли бы обходиться без своих агентов. Подавляющее большинство наших футболистов всю карьеру проводят в клубах РПЛ. Их сильные и слабые стороны знают все тренеры лиги, поэтому найти новый клуб не составит проблемы. Впрочем, нужно назвать и положительную сторону агента для футболиста — они обладают смелостью и порой даже наглостью, чтобы выбивать для клиентов условия, которые они сами себе выбить никогда не смогли бы», — приводит слова Лепехина «РБ Спорт».

5 февраля Шпинев заявил, что контракт Джикии со «Спартаком» не будет продлен, если красно-белых продолжит тренировать Гильермо Абаскаль. Действующее соглашение защитника рассчитано до лета этого года.

В текущем сезоне Джикия провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Он выступает за команду с 2017 года.