Орлов: «Соболев не стал чемпионом, но финишировал выше «Спартака»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру форварда «Зенита» Александра Соболева в сезоне-2024/25.

— Переубедил ли меня Соболев в конце сезона? Нет. Чемпионами-то зенитовцы не стали. Его брали для того, чтобы он помог завоевать титул. Но Соболев маловато дал «Зениту» в этом сезоне, если сравнивать с его контрактом. С другой стороны, а мог ли он дать больше? Вопрос... В технике в этом возрасте уже не прибавишь. Да и в понимании игры тоже. Ему, конечно, не откажешь в старательности. Но есть определенный потолок возможностей. Выше головы не прыгнуть.

Скептики припоминают ему фразу о том, что он уходил из «Спартака» за титулом. Ну... Чемпионом не стал. Но у «Спартака» и серебряных медалей нет. Так что по факту Соболев оказался в таблице выше своей бывшей команды, — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» с 66 очками финишировал вторым в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака на одно очко отстала от «Краснодара», который впервые в истории стал чемпионом России.