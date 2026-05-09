Силкин — о матче с «Краснодаром»: «Если будет динамовский день, отнимут очки»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ бело-голубых против «Краснодара».

«Уже мотивации столько прибавлено, что дальше и говорить некуда. По большому счету, конечно, буду болеть за «Динамо», но если «Краснодар» победит, у меня не будет никаких негативных моментов. На поле выходят футболисты. Они должны играть, учитывая, что на матче будут Сергей Степашин (член совета директоров «Динамо». — Прим. «СЭ») и Юрий Соловьев (экс-председатель совета директоров «Динамо». — Прим. «СЭ»). Но на мой взгляд, шансы «Краснодара» на чемпионство предпочтительнее, по сравнению с другими. «Зенит» будет ждать потери очков, как манны небесной. Если будет динамовский день, отнимут очки, если нет, то не отнимут», — сказал Силкин «СЭ».

Матч 29-го тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» состоится в Москве, 11 мая, на «ВТБ Арене».

Бело-голубые с 39 очками занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, «быки» с 63 идут на первой строчке.