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9 мая, 11:30

Гол полузащитника «Спартака» Жедсона «Ахмату» признан лучшим в РПЛ по итогам апреля

Сергей Ярошенко
Жедсон Фернандеш.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Гол полузащитника «Спартака» Жедсона Фернандеша признан лучшим в РПЛ по итогам апреля.

Мяч 27-летнего португальца, забитый «Ахмату» (3:1) дальним ударом в матче 25-го тура чемпионата России, стал первым в голосовании болельщиков, набрав 46,69 процента голосов.

В голосовании также участвовали голы Данила Кругового (ЦСКА), Сергея Бабкина, Амара Рахмановича (оба — «Крылья Советов»), Константина Тюкавина, Муми Нгамале (оба — «Динамо» Москва), Свена Карича («Пари НН»), Лукаса Оласы («Краснодар»), Алексея Батракова («Локомотив») и Мингияна Бевеева («Балтика»).

Игрок красно-белых победил в номинации во втором месяце подряд. В марте автором гола месяца стал защитник команды Руслан Литвинов.

Фернандеш перешел в «Спартак» из «Бешикташа» в июле 2025 года. За это время на его счету 33 матча за команду во всех турнирах, в которых он забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня 2029 года.

После 28 туров «Спартак» с 48 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем матче РПЛ 11 мая красно-белые примут на своем поле «Рубин».

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Жедсон Фернандеш
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РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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