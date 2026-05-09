Гол полузащитника «Спартака» Жедсона «Ахмату» признан лучшим в РПЛ по итогам апреля

Гол полузащитника «Спартака» Жедсона Фернандеша признан лучшим в РПЛ по итогам апреля.

Мяч 27-летнего португальца, забитый «Ахмату» (3:1) дальним ударом в матче 25-го тура чемпионата России, стал первым в голосовании болельщиков, набрав 46,69 процента голосов.

В голосовании также участвовали голы Данила Кругового (ЦСКА), Сергея Бабкина, Амара Рахмановича (оба — «Крылья Советов»), Константина Тюкавина, Муми Нгамале (оба — «Динамо» Москва), Свена Карича («Пари НН»), Лукаса Оласы («Краснодар»), Алексея Батракова («Локомотив») и Мингияна Бевеева («Балтика»).

Игрок красно-белых победил в номинации во втором месяце подряд. В марте автором гола месяца стал защитник команды Руслан Литвинов.

Фернандеш перешел в «Спартак» из «Бешикташа» в июле 2025 года. За это время на его счету 33 матча за команду во всех турнирах, в которых он забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня 2029 года.

После 28 туров «Спартак» с 48 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем матче РПЛ 11 мая красно-белые примут на своем поле «Рубин».