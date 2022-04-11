Агент Языджи: «У Юсуфа продолжаются боли. Ему нужно некоторое время»

Адем Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, прокомментировал «СЭ» состояние футболиста.

«У Юсуфа продолжаются боли. Его лечат. Ему нужно некоторое время, но он хочет играть свои матчи и помочь команде.

Сейчас он идет в сторону выздоровления. Он был перегружен. Постепенно его улучшается и чувствует себя себя лучше со вчерашнего дня«, — сказал Чебеджи «СЭ».

В текущем сезоне Языджи провел за ЦСКА шесть матчей в РПЛ и забил восемь голов.