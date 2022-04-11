Агент Языджи: «У Юсуфа продолжаются боли. Ему нужно некоторое время»
Агент Языджи рассказал о состоянии полузащитника ЦСКА
Адем Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, прокомментировал «СЭ» состояние футболиста.
«У Юсуфа продолжаются боли. Его лечат. Ему нужно некоторое время, но он хочет играть свои матчи и помочь команде.
Сейчас он идет в сторону выздоровления. Он был перегружен. Постепенно его улучшается и чувствует себя себя лучше со вчерашнего дня«, — сказал Чебеджи «СЭ».
В текущем сезоне Языджи провел за ЦСКА шесть матчей в РПЛ и забил восемь голов.
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|5
|9
|10
|26-41
|24
|
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|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
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|24
|4
|9
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|5
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|15.04
|19:30
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|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
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|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
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|
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