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Агент Языджи: «У Юсуфа продолжаются боли. Ему нужно некоторое время»

Агент Языджи рассказал о состоянии полузащитника ЦСКА
Данил Алешин
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Адем Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, прокомментировал «СЭ» состояние футболиста.

«У Юсуфа продолжаются боли. Его лечат. Ему нужно некоторое время, но он хочет играть свои матчи и помочь команде.

Сейчас он идет в сторону выздоровления. Он был перегружен. Постепенно его улучшается и чувствует себя себя лучше со вчерашнего дня«, — сказал Чебеджи «СЭ».

В текущем сезоне Языджи провел за ЦСКА шесть матчей в РПЛ и забил восемь голов.

ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
0
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