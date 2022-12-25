Источник: «Оренбург» может выкупить Титкова у «Локомотива»

«Оренбург» может выкупить контракт полузащитника Николая Титкова у «Локомотива», сообщает «РБ Спорт».

22-летний игрок находится в клубе на правах аренды до конца сезона. Он провел за «Оренбург» 10 матчей.

По данным источника, единственная проблема в полноценном переходе игрока в «Оренбург» заключается в том, что в контракте не прописана опция выкупа.