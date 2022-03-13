Бывший судья Варюшин заявил, что гол «Спартака» в ворота «Краснодара» отменен верно

Бывший арбитр Вячеслав Варюшин в разговоре с «СЭ» объяснил, почему гол полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в ворота «Краснодара» в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ отменен правильно.

«Видеооператоры четко определили наличие офсайда. Игрок «Спартака» где-то на пять сантиметров был впереди. Все правильно, нарушений в работе арбитра не было. Зафиксирован офсайд, гол отменен, все верно», — сказал Варюшин «СЭ».

Бакаев забил на 12-й минуте после передачи от форварда красно-белых Шамара Николсона. ВАР после проверки установил, что Николсон до этого получил мяч, находясь в офсайде.