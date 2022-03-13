«Спартак» — «Краснодар»: судьи отменили второй гол красно-белых в матче
Судьи отменили второй гол «Спартака» в ворота «Краснодара» из-за игры Николсона рукой
Гол нападающего «Спартака» Шамара Николсона в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» отменен.
На 57-й минуте ямаец обыграл нескольких защитников «быков» в чужой штрафной и забил гол, однако он был отменен после вмешательства ВАР. Во время атаки мяч попал форварду «Спартака» в руку.
Отметим, что это уже второй отмененный гол «Спартака» в матче с «Краснодаром». В первом тайме арбитры отменили мяч Зелимхана Бакаева из-за офсайда у Шамара Николсона, который отдал Бакаеву передачу.
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|
Локомотив – ЦСКА
|1 : 2
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|
Урал – Ахмат
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|13.03
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|
Химки – Сочи
|0 : 0
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|16:30
|
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