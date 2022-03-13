Гол нападающего «Спартака» Шамара Николсона в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» отменен.

На 57-й минуте ямаец обыграл нескольких защитников «быков» в чужой штрафной и забил гол, однако он был отменен после вмешательства ВАР. Во время атаки мяч попал форварду «Спартака» в руку.

Отметим, что это уже второй отмененный гол «Спартака» в матче с «Краснодаром». В первом тайме арбитры отменили мяч Зелимхана Бакаева из-за офсайда у Шамара Николсона, который отдал Бакаеву передачу.