Самедов рассказал, что Рангник хотел вернуть в «Локомотив» Мухина

Бывший старший селекционер «Локомотива» по молодежному футболу Александр Самедов рассказал, что Ральф Рангник хотел вернуть в клуб Максима Мухина.

— Правда, что Рангник хотел вернуть Мухина?

— Он говорил: «Если бы у меня были деньги, я бы его вернул». Он задал мне вопрос: «Кто важнее для клуба — Гильерме и Крыховяк или Мухин?» Это было прошлой весной, при Марко Николиче, в момент серии из десяти побед подряд. Я ответил, что Крыховяк и Гильерме важнее. Если говорить в контексте того, что через какое-то время Мухин вырастет и его можно будет продать за какую-то сумму, то, конечно, дураку понятно, что он перспективнее. Но здесь и сейчас для клуба были гораздо важнее Крыховяк и Гильерме — системообразующие футболисты, которые давали результат.

20-летний Мухин в мае 2021 года перешел из «Локо» в ЦСКА. В текущем сезоне РПЛ полузащитник сыграл 22 матча.