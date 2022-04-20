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Самедов рассказал, что Рангник хотел вернуть в «Локомотив» Мухина

Севастиан Терлецкий
,  
Максим Алланазаров
Читать «СЭ» в
Максим Мухин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший старший селекционер «Локомотива» по молодежному футболу Александр Самедов рассказал, что Ральф Рангник хотел вернуть в клуб Максима Мухина.

— Правда, что Рангник хотел вернуть Мухина?

— Он говорил: «Если бы у меня были деньги, я бы его вернул». Он задал мне вопрос: «Кто важнее для клуба — Гильерме и Крыховяк или Мухин?» Это было прошлой весной, при Марко Николиче, в момент серии из десяти побед подряд. Я ответил, что Крыховяк и Гильерме важнее. Если говорить в контексте того, что через какое-то время Мухин вырастет и его можно будет продать за какую-то сумму, то, конечно, дураку понятно, что он перспективнее. Но здесь и сейчас для клуба были гораздо важнее Крыховяк и Гильерме — системообразующие футболисты, которые давали результат.

20-летний Мухин в мае 2021 года перешел из «Локо» в ЦСКА. В текущем сезоне РПЛ полузащитник сыграл 22 матча.

Александр Самедов. «Не готов был закрыть рот и тупо выполнять чьи-то хотелки». Первое большое интервью Самедова после ухода из «Локомотива»
Александр Самедов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Максим Мухин
Ральф Рангник
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