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Самедов раскритиковал трансфер Бека-Беки и заявил, что «Локомотив» не сможет его окупить

Севастиан Терлецкий
,  
Максим Алланазаров
Читать «СЭ» в
Алексис Бека-Бека.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший старший селекционер «Локомотива» по молодежному футболу Александр Самедов высказался о трансфере 21-летнего полузащитника Алексиса Бека-Бека.

— Футболист, который показывает, что он безумно техничный, бегает рядом с защитниками, получает от них мяч и пытается демонстрировать, как он с ним работает. Обостряющих передач нет. В моем понимании опорник сейчас должен вклиниваться, делать разрезающие передачи между линиями. Я всего этого не вижу. Воротам он не угрожает.

— Пишут, что его купили за семь миллионов евро плюс зарплата меньше миллиона. Этот трансфер возможно окупить?

— Ты как думаешь?

— Нет.

— Я тоже. Если бы он был кому-то интересен во Франции, его бы купили прошлым летом.

Александр Самедов. «Не готов был закрыть рот и тупо выполнять чьи-то хотелки». Первое большое интервью Самедова после ухода из «Локомотива»

Александр Самедов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Алексис Бека-Бека
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 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
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