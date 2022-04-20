Самедов раскритиковал трансфер Бека-Беки и заявил, что «Локомотив» не сможет его окупить

Бывший старший селекционер «Локомотива» по молодежному футболу Александр Самедов высказался о трансфере 21-летнего полузащитника Алексиса Бека-Бека.

— Футболист, который показывает, что он безумно техничный, бегает рядом с защитниками, получает от них мяч и пытается демонстрировать, как он с ним работает. Обостряющих передач нет. В моем понимании опорник сейчас должен вклиниваться, делать разрезающие передачи между линиями. Я всего этого не вижу. Воротам он не угрожает.

— Пишут, что его купили за семь миллионов евро плюс зарплата меньше миллиона. Этот трансфер возможно окупить?

— Ты как думаешь?

— Нет.

— Я тоже. Если бы он был кому-то интересен во Франции, его бы купили прошлым летом.