Бывший спортивный директор «Шальке» Хайдель: «Тедеско всегда готов принять удар на себя»

Бывший спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель вспомнил период своей работы с нынешним тренером «Спартака» Доменико Тедеско. Он отметил, что немецкий специалист никогда не избегает сложных разговоров и всегда готов принять удар на себя.

— Доменико никогда не избегает сложных разговоров, он всегда готов принять удар на себя, — заявил Хайдель в интервью Independent. — Он умеет принять непопулярное решение: в свое время Тедеско прямо сказал Хеведесу, что не может гарантировать ему место в основе. Бенедикт ушел в «Ювентус», а сейчас играет за «Локомотив». Многие не понимали тогда такого решения тренера, но Тедеско был абсолютно убежден в своей правоте.

Есть тренеры, которые делают одни и те же вещи в каждой команде. Тедеско — не такой. Он всегда подстраивается под нужды команды и ее уровень. При нем в «Шальке» Стамбули перешел с центра поля в защиту, а Макс Майер прошел путь от «десятки» до опорника.

Тедеско работал в «Шальке» с июня 2017-го по март 2019-го и занял с гельзенкирхенцами 2-е место в чемпионате Германии. В октябре текущего года немецкий тренер возглавил «Спартак».