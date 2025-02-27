Бывший спортдиректор «Спартака» Шикунов госпитализирован в Москве

Бывшего спортивного директора «Спартака» Александра Шикунова госпитализировали в Москве, сообщает Mash.

По сведениям источника, у Шикунова жалобы на слабость, кашель до рвоты и одышку. Недавно 63-летний фукнционер перенес трансплантацию костного мозга. Сейчас его состояние оценивают как среднее.

Шикунов работал в «Спартаке» с 1998 по 2004 год. Также он был спортивным директором «Ростова» и «Крыльев Советов».