Роша: «Выход с капитанской повязкой — огромная честь. Акинфеев попросил меня приглядывать за молодыми»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша в интервью «СЭ» ответил на вопрос о выходе с капитанской повязкой на поле.

— В прошлом году ты выводил ЦСКА на поле в качестве капитана. Что это значит для тебя?

— Это огромная честь! Я с большим уважением отношусь к клубу, к его сотрудникам, к партнерам по команде и тренерскому штабу. И с их стороны я почувствовал то же уважение, когда мне доверили капитанскую повязку.

— Игорь Акинфеев не давал советов?

— О, Игорь — живая легенда! Икона ЦСКА. Он попросил меня приглядывать за молодыми игроками, побольше им подсказывать. А еще — быть уверенным, чтобы заряжать этим партнеров по команде. Его советы для меня очень ценны.

В нынешнем сезоне Роша сыграл 18 матчей и отдал 3 голевые передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с ЦСКА рассчитано до лета 2027 года.