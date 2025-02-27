Роша: «Выход с капитанской повязкой — огромная честь. Акинфеев попросил меня приглядывать за молодыми»
Защитник ЦСКА Виллиан Роша в интервью «СЭ» ответил на вопрос о выходе с капитанской повязкой на поле.
— В прошлом году ты выводил ЦСКА на поле в качестве капитана. Что это значит для тебя?
— Это огромная честь! Я с большим уважением отношусь к клубу, к его сотрудникам, к партнерам по команде и тренерскому штабу. И с их стороны я почувствовал то же уважение, когда мне доверили капитанскую повязку.
— Игорь Акинфеев не давал советов?
— О, Игорь — живая легенда! Икона ЦСКА. Он попросил меня приглядывать за молодыми игроками, побольше им подсказывать. А еще — быть уверенным, чтобы заряжать этим партнеров по команде. Его советы для меня очень ценны.
В нынешнем сезоне Роша сыграл 18 матчей и отдал 3 голевые передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с ЦСКА рассчитано до лета 2027 года.
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
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7
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8
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
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14
|Динамо Мх
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15
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16
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|Динамо – Кр. Советов
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|Спартак – Родина
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|Оренбург – Ростов
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|ЦСКА – Балтика
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