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27 февраля 2025, 08:30

Роша: «Выход с капитанской повязкой — огромная честь. Акинфеев попросил меня приглядывать за молодыми»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Защитник ЦСКА Виллиан Роша в интервью «СЭ» ответил на вопрос о выходе с капитанской повязкой на поле.

— В прошлом году ты выводил ЦСКА на поле в качестве капитана. Что это значит для тебя?

— Это огромная честь! Я с большим уважением отношусь к клубу, к его сотрудникам, к партнерам по команде и тренерскому штабу. И с их стороны я почувствовал то же уважение, когда мне доверили капитанскую повязку.

— Игорь Акинфеев не давал советов?

— О, Игорь — живая легенда! Икона ЦСКА. Он попросил меня приглядывать за молодыми игроками, побольше им подсказывать. А еще — быть уверенным, чтобы заряжать этим партнеров по команде. Его советы для меня очень ценны.

Виллиан Роша.«Каждый мой шрам — это очки ЦСКА в таблице. И я о них не жалею!» Роша — о Николиче, «Спартаке» и битве с «Зенитом»

В нынешнем сезоне Роша сыграл 18 матчей и отдал 3 голевые передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с ЦСКА рассчитано до лета 2027 года.

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Виллиан Роша
Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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