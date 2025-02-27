Роша: «К Пьяничу все относятся с большим уважением, прислушиваются»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша в интервью «СЭ» оценил влияние полузащитника Миралема Пьянича на команду.

— Какова роль Миралема Пьянича в коллективе? Как на него смотрят другие игроки?

— Учитывая его блестящую карьеру, огромный опыт и кучу трофеев, Миралем — человек, к которому все относятся с большим уважением. У него «активный голос», мы прислушиваемся к нему. Но мы также прислушиваемся и к молодым ребятам, если им есть что сказать. Когда ты строишь семью, важно уметь слышать каждого ее члена. Но Пьянич, безусловно, на ведущих ролях в коллективе.

— Нет у вас такого: когда непонятно, что делать с мячом, нужно отдать его Пьяничу?

— На мой взгляд, каждый игрок, едва только начинает свой путь в футболе, учится нести ответственность за себя и свои действия на поле. Это мое мнение — не призываю всех с ним соглашаться. Считаю, будь ты молодой игрок или опытный, ты должен принимать решения и отвечать за них. Но, разумеется, когда Миралем рядом на поле, всегда можно рассчитывать на его помощь.

26 сентября Пьянич подписал контракт с ЦСКА на один сезон с возможностью продления еще на год.

Пьянич провел 11 матчей за ЦСКА и отметился 1 результативной передачей.