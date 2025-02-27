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Роша: «К Пьяничу все относятся с большим уважением, прислушиваются»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Защитник ЦСКА Виллиан Роша в интервью «СЭ» оценил влияние полузащитника Миралема Пьянича на команду.

— Какова роль Миралема Пьянича в коллективе? Как на него смотрят другие игроки?

— Учитывая его блестящую карьеру, огромный опыт и кучу трофеев, Миралем — человек, к которому все относятся с большим уважением. У него «активный голос», мы прислушиваемся к нему. Но мы также прислушиваемся и к молодым ребятам, если им есть что сказать. Когда ты строишь семью, важно уметь слышать каждого ее члена. Но Пьянич, безусловно, на ведущих ролях в коллективе.

— Нет у вас такого: когда непонятно, что делать с мячом, нужно отдать его Пьяничу?

— На мой взгляд, каждый игрок, едва только начинает свой путь в футболе, учится нести ответственность за себя и свои действия на поле. Это мое мнение — не призываю всех с ним соглашаться. Считаю, будь ты молодой игрок или опытный, ты должен принимать решения и отвечать за них. Но, разумеется, когда Миралем рядом на поле, всегда можно рассчитывать на его помощь.

Виллиан Роша.«Каждый мой шрам — это очки ЦСКА в таблице. И я о них не жалею!» Роша — о Николиче, «Спартаке» и битве с «Зенитом»

26 сентября Пьянич подписал контракт с ЦСКА на один сезон с возможностью продления еще на год.

Пьянич провел 11 матчей за ЦСКА и отметился 1 результативной передачей.

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Виллиан Роша
Миралем Пьянич
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
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Рубин

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Матеус Рейс
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ЦСКА

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