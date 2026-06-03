В «Севилье» сообщили, что не интересуются полузащитником «Спартака» Умяровым

В пресс-службе «Севильи» ответили на вопрос «СЭ» о возможном интересе к полузащитнику «Спартака» Наилю Умярову.

Ранее об этом сообщило издание Futbol-in Al Minuto.

«Правда ли, что «Севилья» интересуется Наилем Умяровым? На данный момент в списках «Севильи» нет этого игрока», — сказали «СЭ» в пресс-службе испанского клуба.

Умяров в прошлом сезоне провел за красно-белых 39 матчей и отдал 4 голевые передачи. Контракт 25-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7,5 миллиона евро.

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