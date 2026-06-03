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В «Севилье» сообщили, что не интересуются полузащитником «Спартака» Умяровым

Константин Белов
Корреспондент

В пресс-службе «Севильи» ответили на вопрос «СЭ» о возможном интересе к полузащитнику «Спартака» Наилю Умярову.

Ранее об этом сообщило издание Futbol-in Al Minuto.

«Правда ли, что «Севилья» интересуется Наилем Умяровым? На данный момент в списках «Севильи» нет этого игрока», — сказали «СЭ» в пресс-службе испанского клуба.

Умяров в прошлом сезоне провел за красно-белых 39 матчей и отдал 4 голевые передачи. Контракт 25-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7,5 миллиона евро.

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Наиль Умяров
РПЛ
ФК Севилья
ФК Спартак (Москва)
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«Челябинск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
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«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
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«Спартак» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
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«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
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«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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