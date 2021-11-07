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Александр Соболев: «Было чувство, что «Спартак» выиграет»

21:23
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Форвард «Спартака» Александр Соболев поделился впечатлениями после матча с «Локомотивом» (1:1) в 14-м туре Тинькофф РПЛ.

«В первом тайме пропустили, сказалось удаление, немножко все поменялось, — сказал Соболев в эфире канала «Матч премьер». —  Хорошо, что во втором тайме нашли силы, были одним целым одной командой. Могли выиграть, но, к сожалению, только ничья

Разговора в перерыве не было. Все подумали, что это было несправедливое удаление. Мы вышли и бились друг за друга — другого пути не было. Удаление? Я не люблю обсуждать судейство. Просто до этого были моменты — тут удалил, там не удалил. Да, было чувство во втором тайме, что выиграем. Я думал, что мы забьем.

Я сегодня не забил. Если бы я забил, было бы все по-другому. Мы и «Локомотив» были в равных условия. Да, конечно, было непросто, но по-другому никак».

Соболев был признан лучшим игроком матча.

Спартак - Локомотив

 

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Евгений Петров все материалы автора

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