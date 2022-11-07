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Сегодня, 13:16

Деменко: «Сочи» в матче со «Спартаком» создал больше моментов и был близок к победе»

Деменко считает, что «Сочи» в матче со «Спартаком» был близок к победе
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко прокомментировал ничью красно-белых в матче с «Сочи» (1:1) в 16-м туре РПЛ.

«Сочинцы сумели проявить самоотдачу и заслуженно набрали это очко, — цитирует Деменко издание «Известия». — Они даже создали больше моментов и были близки к победе. Я слышал, что у части лидеров действительно был конфликт с Гараниным. Видимо, все-таки его отсутствие на этом матче и перед ним сказалось, встряхнуло. В итоге отобрали очки у очень сильного «Спартака».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 33 очками в 16 матчах. В следующем туре команда встретится с «Локомотивом», игра пройдет 12 ноября.

«Сочи» находится на девятой строчке в РПЛ, имея в активе 22 очка. В 17-м туре команда на выезде сыграет с «Химками» (13 ноября).

Источник: https://iz.ru/1421566/aleksei-fomin/akhmat-ne-po-silam-zenit-proigral-pervyi-match-v-chempionate
Максим Деменко
РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
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 15 1 3
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Факел

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