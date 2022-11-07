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Сегодня, 13:25

Кротов — о победе над ЦСКА: «Мне как бывшему спартаковцу приятно, что выиграли»

Кротов заявил, что «Нижнему Новгороду» кровь из носу нужна была победа над ЦСКА
Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Нижнего Новгорода» Вячеслав Кротов прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в матче 16-го тура РПЛ.

«Нам было некуда отступать, кровь из носу нужна была победа над ЦСКА. Очень рады, что выиграли. Мне как бывшему спартаковцу приятно, что победили ЦСКА. Но эта победа и без данного фактора важна. Мы после осенних неудач подошли к красной линии, за которой зона переходных матчей и зона вылета. Хорошо, что немного оторвались от нее. Сами виноваты, что там оказались. Самим и решать эту проблему. Переход Галактионова в «Локомотив»? Без комментариев, ничего не знаю об этом», — приводит слова Кротова «Известия».

«Нижний Новгород» занимает 12-е место в трунирной таблице РПЛ с 16 очками. В следующем туре команды сыграет с «Ахматом» 11 ноября.

ЦСКА находится на четвертой строчке, имея в активе 29 очков. 13 ноября подопечные Владимира Федотова встретятся с московским «Динамо».

Источник: https://iz.ru/1421566/aleksei-fomin/akhmat-ne-po-silam-zenit-proigral-pervyi-match-v-chempionate
Вячеслав Кротов
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
Результаты / календарь
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30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
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Локомотив

 15 1 3
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Факел

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 6 1 2
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