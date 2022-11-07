Полузащитник «Нижнего Новгорода» Вячеслав Кротов прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в матче 16-го тура РПЛ.

«Нам было некуда отступать, кровь из носу нужна была победа над ЦСКА. Очень рады, что выиграли. Мне как бывшему спартаковцу приятно, что победили ЦСКА. Но эта победа и без данного фактора важна. Мы после осенних неудач подошли к красной линии, за которой зона переходных матчей и зона вылета. Хорошо, что немного оторвались от нее. Сами виноваты, что там оказались. Самим и решать эту проблему. Переход Галактионова в «Локомотив»? Без комментариев, ничего не знаю об этом», — приводит слова Кротова «Известия».

«Нижний Новгород» занимает 12-е место в трунирной таблице РПЛ с 16 очками. В следующем туре команды сыграет с «Ахматом» 11 ноября.

ЦСКА находится на четвертой строчке, имея в активе 29 очков. 13 ноября подопечные Владимира Федотова встретятся с московским «Динамо».