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30 апреля, 12:30

Попов заявил, что вдохновлялся Титовым, собирая наклейки Panini

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов в интервью «СЭ» вспомнил о чемпионстве в сезоне-2016/17.

— В «Спартаке» вы стали чемпионом. Как это было?

— Тогда будто сама судьба решила, что «Спартак» станет чемпионом: все складывалось в нашу пользу. Вы же помните: мы выиграли около десяти матчей со счетом 1:0. Практически каждый игрок забивал победные голы. В дерби с «Зенитом» и «Локомотивом» всегда брали три очка.

У нас правда была хорошая команда — много игроков из сборных, да и просто приятный коллектив. Когда мы выиграли золото, я не почувствовал, что случилось что-то сверхъестественное. Но сейчас, когда прошло много времени, понимаю, что мы действительно добились огромного успеха. Думаю, чем больше времени пройдет с 2017 года, тем больше мы будем это ценить.

— У вас до сих пор хранится реплика Кубка и золотая медаль?

— Да, все дома. Все награды, которые выиграл, я храню. Через 15-20 лет покажу их внукам.

— Не было мысли собраться всем вместе спустя 10 лет после чемпионства?

— Это был бы праздник для всех нас. Для болельщиков. Может, кто-то из клуба организует матч легенд... У «Спартака» ведь были игры с участием ветеранов разных поколений.

— Кто больше всего вас вдохновлял в «Спартаке»?

— Помните альбомы с наклейками Panini? Больше всего мне нравился Егор Титов: техничный, высокий, отдавал тонкие передачи. Представлял себя на его месте, наши позиции на поле же очень похожи!

Отлично помню Дмитрия Аленичева. Он ко мне замечательно относился. Мы до сих пор поздравляем друг друга с праздниками.

Ивелин Попов.«Титов и Аленичев называли меня Острый Болгарский Перчик». Ивелин Попов — о России, «Спартаке» и бизнесе

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Дмитрий Аленичев
Егор Титов
Ивелин Попов
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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