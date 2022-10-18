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Сегодня, 11:34

Шишкин рад, что Плутник покинул «Локомотив»

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Бывший защитник «Локомотива» Роман Шишкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на назначение Юрия Нагорных председателем совета директоров клуба.

Ранее этот пост покинул Александр Плутник.

«Все рады. Хватит заниматься безобразием. Нужно исправлять ситуацию, нужно выправлять турнирное положение. Не знаю Нагорных. Все будет зависеть от результатов. Нынешний состав «Локомотива» хорошо укомплектован. Нужно игроков поставить на рельсы», — сказал Шишкин корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Железнодорожники занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 12 очками после 13 туров.

Роман Шишкин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
0
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 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
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