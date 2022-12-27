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Сегодня, 16:49

Быстров считает, что переход в «Локомотив» пойдет на пользу Пиняеву

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» высказался о возможном трансфере полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в «Локомотив».

«Все зависит от того, какие у «Локомотива» на него планы. Это зависит от руководства. Либо они хотят строить хорошую команду, либо опять непонятно что. Для самого Сергея этот переход, конечно, плюс. «Локомотив» — команда с историей, которая борется за высокие места», — сказал Быстров «СЭ».

18-летний Пиняев в текущем сезоне провел 15 матчей за самарскую команду, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.

Владимир Быстров
Сергей Пиняев
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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