Быстров считает, что переход в «Локомотив» пойдет на пользу Пиняеву

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» высказался о возможном трансфере полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в «Локомотив».

«Все зависит от того, какие у «Локомотива» на него планы. Это зависит от руководства. Либо они хотят строить хорошую команду, либо опять непонятно что. Для самого Сергея этот переход, конечно, плюс. «Локомотив» — команда с историей, которая борется за высокие места», — сказал Быстров «СЭ».

18-летний Пиняев в текущем сезоне провел 15 матчей за самарскую команду, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.