Агент сообщил, что Кучаев полностью восстановился от травмы
Агент Александр Клюев в комментарии корреспонденту «СЭ» рассказал о состоянии здоровья полузащитника ЦСКА Константина Кучаева
«Константин полностью восстановился от травмы. Он уже приступил к тренировкам по программе», — сказал Клюев «СЭ».
В текущем сезоне на счету полузащитника три гола и три голевые передачи в 10 матчах за армейцев.
Матч 14-го тура РПЛ «Оренбург» — ЦСКА пройдет 23 октября.
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|3
|4
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|13
|
15
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|17
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|3.03
|00:00
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Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
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|Г
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Спартак
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|
|
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Спартак
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|
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Факел
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