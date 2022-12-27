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Сегодня, 16:44

Агент сообщил, что Кучаев полностью восстановился от травмы

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Агент Александр Клюев в комментарии корреспонденту «СЭ» рассказал о состоянии здоровья полузащитника ЦСКА Константина Кучаева

«Константин полностью восстановился от травмы. Он уже приступил к тренировкам по программе», — сказал Клюев «СЭ».

В текущем сезоне на счету полузащитника три гола и три голевые передачи в 10 матчах за армейцев.

Матч 14-го тура РПЛ «Оренбург» — ЦСКА пройдет 23 октября.

Константин Кучаев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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