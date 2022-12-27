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Гаджиев рассказал, почему сейчас не стоит ужесточать лимит на легионеров

Виталий Косик
Корреспондент
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Известный российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением об изменении лимита на иностранных футболистов в РПЛ.

«Я бы сейчас не менял правила лимита на легионеров. Во-первых, российские футболисты должны сами выигрывать конкуренцию. Их нужно лучше готовить, тогда они станут выигрывать конкуренцию, и не будет смысла приглашать иностранцев относительно невысокого уровня. А легионеры высокого уровня необходимы. Во-вторых, в нынешней ситуации, когда Россию и так пытаются изолировать от остального мира, не стоит еще и ужесточать лимит. Достаточно и других факторов, которые ограничивают приход иностранцев. Нужно лишь приглашать более квалифицированных игроков», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

Ранее появилась информация о том, что в РПЛ могут ужесточить лимит на легионеров. В данный момент клубы могут включать в заявку 13 иностранцев, на поле могут одновременно находиться только 8 из них.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10530758-gadzhiev-rasskazal-pochemu-sejchas-ne-stoit-uzhestochat-limit-na-legionerov.html
РПЛ
Гаджи Гаджиев
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
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Ростов – Локомотив
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