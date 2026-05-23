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Олег Иванов: «Мусаев — лучший тренер сезона»

Олег Иванов
Колумнист

Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» объяснил, почему считает Мурада Мусаева лучшим тренером РПЛ-2025/26:

«Выбор тут очевиден: либо Семак, либо Мусаев. После мучительных раздумий отдаю предпочтение Мураду Олеговичу. С одной стороны, согласен с теми, кто говорит, что «Краснодар» сам подарил золотые медали «Зениту». А с другой, Мусаев как тренер за этот год сделал огромный шаг вперед. После чемпионского сезона сумел мотивировать игроков на второй поход за трофеем. Команда заматерела, обрела уверенность, во многих матчах по качеству игры была ярче всех. Причем функционально не проседала — несмотря на короткую скамейку.

Не хватило глубины состава. У Мусаева и в прошлом году была ограниченная обойма. Но тогда не было Кубка — с ним попрощались еще в начале марта, уступив дорогу «Ахмату». Это позволило сконцентрироваться на чемпионате и довести сезон до победы.

Сейчас «быки» до последнего сражались на два фронта — и золото упустили. Сказались травмы ведущих игроков. Сначала сломался Виктор Са. В колонке, посвященной итогам первой половины сезона, я назвал бразильца теневым лидером «Краснодара». Он добавил в атаке вариативности, успел забить пять мячей, постоянно обострял игру с фланга, пока все внимание защитников было приковано к Сперцяну и Кордобе.

Весной выбыл на месяц и Дуглас Аугусто — связующее звено между защитой и атакой. Он не только в отборе хорош, но и спокойно контролирует мяч под давлением, раздает проникающие передачи. Равноценной замены этим ребятам не нашлось. Тот же Боселли может, выйдя со скамейки, заткнуть дыру, навести на поле суеты — но без игровой конкретики.

Впрочем, даже при серьезных кадровых потерях «Краснодар» остановился в миллиметрах от золота. По большому счету все упирается в один-единственный матч. Который команда не провалила. Просто не повезло. Ленини с Боселли запороли два стопроцентных момента. А забили бы — и никто бы сегодня о куцей обойме не вспоминал», — написал Иванов для «СЭ».

Олег Иванов.«Зенит» достоин уважения. Но до восхищения далеко». Колонка Иванова

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Мурад Мусаев
Олег Иванов (футбол)
РПЛ
ФК Краснодар
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ЦСКА может приобрести вратаря «Ротора» Чагрова
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
Результаты / календарь
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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