Самедов верит в успех Джикии в «Локомотиве»: «Способен с ходу стать основным защитником команды»

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о переходе защитника Георгия Джикии в «Локомотив».

«Он хороший, опытный защитник. Такие люди нужны. Георгий еще в хорошем возрасте. Он способен с ходу стать основным защитником «Локомотива». Для клуба это хорошее приобретение», — сказал Самедов «СЭ».

«Локомотив» объявил о подписании Джикии 24 июня. Соглашение футболиста с железнодорожниками рассчитано до 2027 года.