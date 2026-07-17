Олусегун стал игроком «Ростова»

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун перешел в «Ростов», сообщила пресс-служба южан.

Ранее «СЭ» сообщал о том, что футболист может покинуть «Краснодар». Подробности контракта с 24-летним форвардом не раскрываются.

Олусегун провел прошлый сезон в аренде в «Пари НН», сыграл 31 матч, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

В сезоне-2025/26 «Ростов» набрал 33 очка и занял 10-е место в турнирной таблице РПЛ.