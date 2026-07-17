Форвард «Краснодара» Густаво Сантос перешел в «Волос»

Нападающий «Краснодара» Густаво Сантос стал игроком «Волоса», сообщает пресс-служба греческого клуба.

Соглашение подразумевает аренду до конца сезона-2026/27 с опцией выкупа.

25-летний бразилец перешел в «Краснодар» летом 2025-го из «Ламии». Он провел за «быков» 14 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Во второй половине сезона-2025/26 Сантос играл в «Сочи».