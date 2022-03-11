«Мальме» арендовал Хаджикадунича у «Ростова» до конца года
Защитник «Ростова» Хаджикадунич перешел в «Мальме»
Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич перешел в «Мальме» на правах аренды. Об этом сообщается на официальном сайте российского клуба 11 марта.
23-летний боснийский и шведский футболист будет играть за «Мальме» до конца 2022 года.
В текущем сезоне Хаджикадунич провел 11 матчей за «Ростов» и не отметился результативными действиями.
Защитник выступает за российскую команду с июля 2018-го.
Источник: https://fc-rostov.ru/ru/news/1894
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|14:00
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|1 : 0
|26.02
|14:00
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Химки – Динамо
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|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
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|0 : 2
|27.02
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
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|
Ростов – Кр. Советов
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