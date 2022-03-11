«Мальме» арендовал Хаджикадунича у «Ростова» до конца года

Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич перешел в «Мальме» на правах аренды. Об этом сообщается на официальном сайте российского клуба 11 марта.

23-летний боснийский и шведский футболист будет играть за «Мальме» до конца 2022 года.

В текущем сезоне Хаджикадунич провел 11 матчей за «Ростов» и не отметился результативными действиями.

Защитник выступает за российскую команду с июля 2018-го.