Червиченко считает, что Бакаев сможет заиграть в «Зените»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Мне кажется, что Бакаев сможет заиграть в «Зените». Воспитанник или нет — это вопрос такой, кто какую цель преследует. Не думаю, что кто-то наживется на его трансфере из-за того, что он воспитанник. И вместо Бакаева можно кого-то другого купить», — сказал Червиченко корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Бакаев — воспитанник «Спартака». В сезоне-2021/22 25-летний российский футболист забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 36 матчах за красно-белых. Полузащитник покинул московский клуб в начале июня в связи с истечением срока действия контракта.