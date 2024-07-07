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Корнеев: «Дзюба сможет приносить пользу, если достигнет оптимальной формы. Но какой клуб рискнет?»

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев поделился мнением о будущем форварда Артема Дзюбы.

«Дзюба сам себе руководитель и мотиватор. Если он достигнет оптимальной физической формы, то сможет приносить пользу. Но кто рискнет взять его на огромную зарплату, учитывая все нам знакомые плюсы и минусы? Это большой вопрос», — цитирует Корнеева Metaratings.ru.

«Локомотив» объявил об уходе Дзюбы 29 мая. Его контракт с командой был рассчитан до конца июня. Нападающий выступал за красно-зеленых с февраля 2023 года. Он провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 результативных передач.

Ранее Дзюба выступал за «Адана Демирспор», «Зенит», тульский «Арсенал», «Спартак», «Ростов» и «Томь».

Источник: Metaratings.ru
Артем Дзюба
Игорь Корнеев
Футбол
РПЛ
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