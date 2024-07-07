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Сегодня, 17:05

Станислав Черчесов посетил тренировку «Зенита»

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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, ныне возглавляющий национальную команду Казахстана, посетил тренировку «Зенита» в Удельном парке.

На видео видно, что Черчесов ведет диалог с наставником сине-бело-голубых Сергеем Семаком.

В понедельник, 8 июля, петербургский клуб сыграет против «Црвены Звезды» в матче Летнего Кубка.

В сезоне-2023/24 «Зенит» в шестой раз кряду завоевал золотые медали РПЛ.

Станислав Черчесов
Футбол
ФК Зенит
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
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 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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 - : -
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