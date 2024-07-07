Станислав Черчесов посетил тренировку «Зенита»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, ныне возглавляющий национальную команду Казахстана, посетил тренировку «Зенита» в Удельном парке.

На видео видно, что Черчесов ведет диалог с наставником сине-бело-голубых Сергеем Семаком.

В понедельник, 8 июля, петербургский клуб сыграет против «Црвены Звезды» в матче Летнего Кубка.

В сезоне-2023/24 «Зенит» в шестой раз кряду завоевал золотые медали РПЛ.