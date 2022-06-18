Все игроки «Локомотива» приехали в Лужники для поддержки женской команды в матче за Суперкубок России

Все игроки основной команды «Локомотив» приехали в «Лужники», чтобы поддержать женский коллектив в матче за Суперкубок России против ЦСКА.

Суперкубок России пройдет сегодня, 18 июня и начнется в 14:00 мск.

Ранее стали известны составы «Локомотива» и ЦСКА на Суперкубок России среди женских команд.