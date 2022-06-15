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Радченко: «Бакаев сможет побороться за место в основе «Зенита»

Радченко считает, что «Бакаев сможет побороться за место в основе «Зенита»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший нападающий «Зенит» Дмитрий Радченко поделился мнением о подписании контракта полузащитника Зелимхана Бакаева с петербургским клубом. Он выразил уверенность, что 25-летний россиянин поборется за место в основе сине-бело-голубых.

«Мне нравится, как играет Бакаев, и, думаю, он прекрасно впишется в схему Семака, — приводит слова Радченко RT. — Знал, что клуб ищет атакующего полузащитника, и при нынешних условиях это очень неплохой вариант. Да, конкуренция высокая, но уверен, что Бакаев сможет побороться за место в основе «Зенита» и приносить пользу команде».

Сегодня, 15 июня, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о подписании контракта с Бакаевым. Полузащитник перешел в петербургский клуб на правах свободного агента.

Бакаев является воспитанником «Спартака». В прошедшем сезоне полузащитник забил 3 мяча и отдал 8 результативных передач в 36 матчах за московский клуб во всех турнирах.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1015113-radchenko-zenit-bakaev
Дмитрий Радченко
Зелимхан Бакаев
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
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Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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21.05 17:00
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Краснодар

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