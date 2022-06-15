Радченко: «Бакаев сможет побороться за место в основе «Зенита»

Радченко считает, что «Бакаев сможет побороться за место в основе «Зенита»

Бывший нападающий «Зенит» Дмитрий Радченко поделился мнением о подписании контракта полузащитника Зелимхана Бакаева с петербургским клубом. Он выразил уверенность, что 25-летний россиянин поборется за место в основе сине-бело-голубых.

«Мне нравится, как играет Бакаев, и, думаю, он прекрасно впишется в схему Семака, — приводит слова Радченко RT. — Знал, что клуб ищет атакующего полузащитника, и при нынешних условиях это очень неплохой вариант. Да, конкуренция высокая, но уверен, что Бакаев сможет побороться за место в основе «Зенита» и приносить пользу команде».

Сегодня, 15 июня, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о подписании контракта с Бакаевым. Полузащитник перешел в петербургский клуб на правах свободного агента.

Бакаев является воспитанником «Спартака». В прошедшем сезоне полузащитник забил 3 мяча и отдал 8 результативных передач в 36 матчах за московский клуб во всех турнирах.