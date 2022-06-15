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Сегодня, 16:05

Масалитин считает, что Чалов ушел из ЦСКА в аренду в «Базель» из-за Березуцких

Анна Горшкова
Корреспондент
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Экс-тренер ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал информацию о нежелании российского форварда Федора Чалова возвращаться в армейский клуб из аренды в «Базеле».

«У Чалова аренда заканчивается 30 июня. Сегодня Федотов назначен главным тренером армейцев, в «Базеле» тоже не все понятно с тренером. Теперь Федотов должен пояснить, видит ли он Чалова в составе. Такой же вопрос надо адресовать тренеру «Базеля». Если в «Базеле» видят его в составе, думаю, аренда будет продлена.

Чалов чувствовал себя некомфортно при Березуцких. Из-за этого он ушел в аренду. Вопрос в том, как будет при Федотове. Возможно, он не будет нужен ЦСКА, но в нем будет заинтересован «Базель». А что с ним делать, если он не будет нужен и ЦСКА, и «Базелю»? Факт в том, что Феде надо прогрессировать. Ему нужна практика», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

Ранее стало известно, что Чалов сообщил руководству «Базеля», что хочет остаться в швейцарском клубе. Позже в ЦСКА сообщили, что Чалов вернется в клуб после аренды.

«Базель» арендовал 24-летнего игрока у ЦСКА в феврале 2022 года. Нападающий забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 16 матчах за швейцарскую команду.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/06/15/17937818.shtml?updated
Валерий Масалитин
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