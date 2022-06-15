Российский артист Юрий Лоза в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Он профессионал, а профессионалы играют в любой команде. Самый главный фактор, который будет влиять, найдет ли Семак ему достойное применение, хорошее место на поле. Футболист может раскрыться только там, где у него действительно есть для этого возможности. Бакаев показал, что он профессионал, все умеет, что все в порядке у него с подготовкой. Все зависит только от Семака. Он уже не спартаковец, а зенитовец. Никаких предательств быть не может в сегодняшнем спорте. Фанатам нужно просто смириться. Такой у нас футбол», — сказал Лоза корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

25-летний россиянин перешел в «Зенит» на правах свободного агента.

Бакаев — воспитанник «Спартака». В сезоне-2021/22 футболист забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 36 матчах за красно-белых. Полузащитник покинул московский клуб в начале июня в связи с истечением срока действия контракта.