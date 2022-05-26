«Крылья Советов» интересуются полузащитником «Акрона» Марухиным

«Крылья Советов» интересуются полузащитником «Акрона» Владимиром Марухиным, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, кандидатуру игрока также рассматривает ряд клубов из первой восьмерки премьер-лиги, но наибольшую активность проявляет самарский клуб. Контракт Марухина с «Акроном», по данным Transfermarkt, рассчитан до 2025 года, однако в его соглашении прописана сумма отступных — 15 миллионов рублей.

Марухин — выходец из академии «Локомотива». Он вызывался в расположение сборной России до 19 лет, принял участие в трех товарищеских поединках — против Хорватии, Болгарии и Швейцарии.

В сезоне ФНЛ-2021/22 сыграл за «Акрон» 21 матч, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.