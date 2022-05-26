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«Крылья Советов» интересуются полузащитником «Акрона» Марухиным

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Крылья Советов» интересуются полузащитником «Акрона» Владимиром Марухиным, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, кандидатуру игрока также рассматривает ряд клубов из первой восьмерки премьер-лиги, но наибольшую активность проявляет самарский клуб. Контракт Марухина с «Акроном», по данным Transfermarkt, рассчитан до 2025 года, однако в его соглашении прописана сумма отступных — 15 миллионов рублей.

Марухин — выходец из академии «Локомотива». Он вызывался в расположение сборной России до 19 лет, принял участие в трех товарищеских поединках — против Хорватии, Болгарии и Швейцарии.

В сезоне ФНЛ-2021/22 сыграл за «Акрон» 21 матч, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kry-l-ya-sovetov-interesuyutsya-poluzashhitnikom-akrona-maruhiny-m/
Футбол
ФК Акрон
ФК Крылья Советов (Самара)
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 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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21.05 17:00
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 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
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П
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