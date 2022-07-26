Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав подписал контракт с бразильским «Спорт Ресифе»

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав подписал контракт с бразильским клубом «Спорт Ресифе», сообщает журналист Фабио Алейшо.

В прошедшем сезоне 38-летний бразилец играл за «Мидтьюлланд». 1 июля 2022 года он покинул датский клуб в качестве свободного агента.

За армейцев Вагнер Лав играл с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. В составе красно-синих он три раза становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок страны, три раза — Суперкубок, а также один раз — Кубок УЕФА.