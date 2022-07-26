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Сегодня, 19:37

Глушаков — о Рианчо: «Уже четыре года как курица без головы что-то говорит»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-капитан «Спартака» рассказал о своем отношение к бывшему тренеру красно-белых Раулю Рианчо.

Ранее испанский тренер посмеялся над предположением, что 35-летний футболист «Химок» мог бы вернуться в «Спартак».

«Я не помню, как его звать, но знаю: фишки расставлял в «Рубине»

Уже четыре года как курица без головы что-то говорит. Ладно, легенды высказываются о «Спартаке», ну вы-то куда? Гляньте сначала «Википедию» по моим матчам и голам.

А лучше набрать физруку моему в школу, он понимает футбол.

P. S. Даже уважаемый Курбан Бердыев ранее отказался говорить о нем», — написал Глушаков в социальных сетях.

Напомним, что Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019 год. Контракт полузащитника с «Химками» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Денис Глушаков
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Рауль Рианчо
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