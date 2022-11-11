Зырянов: «Чего сейчас на Чистякова всех собак спускать?»

Главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов прокомментировал ситуацию с защитником «Зенита» Дмитрием Чистяковым.

— Вы ведь тренировали Чистякова, которого после ошибки в матче с «Ахматом» признали виновником поражения «Зенита»?

— Он играл у Владислава Николаевича Радимова в «Зените-2». Я пересекался с ним, когда был играющим тренером в «Зените-2».

— Вы его поддержали в нынешней ситуации?

— Я понимаю, к чему вы клоните. Бывают ошибки. Чего сейчас на него всех собак спускать? Есть тренер, есть руководители. Они этот вопрос закроют и решат. Я думаю, что нормально они разберутся. Все ошибаются. И я даже ошибался. У меня был такой момент, когда мы играли в Лиге чемпионов. Когда мы 0:2 проиграли «Бенфике». Вратарь выходит на мяч, а я хотел «ударом скорпиона» сыграть, вынести. А у меня получилась срезка, человек один на один выходит, забивает — 0:2. Я потом спать не мог несколько дней, — цитирует Зырянова «КП Спорт».

6 ноября, на следующий день после поражения от «Ахмата» (1:2) в матче 16-го тура РПЛ генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб вывел Чистякова из основного состава команды.

Позднее «СЭ» стало известно, что «Зенит» не отстранял Чистякова от тренировок с командой.

В сезоне-2022/23 28-летний Чистяков принял участие в 9 матчах команды и не отличился результативными действиями.