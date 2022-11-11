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11 ноября, 16:09

Зырянов: «Чего сейчас на Чистякова всех собак спускать?»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов прокомментировал ситуацию с защитником «Зенита» Дмитрием Чистяковым.

— Вы ведь тренировали Чистякова, которого после ошибки в матче с «Ахматом» признали виновником поражения «Зенита»?

— Он играл у Владислава Николаевича Радимова в «Зените-2». Я пересекался с ним, когда был играющим тренером в «Зените-2».

— Вы его поддержали в нынешней ситуации?

— Я понимаю, к чему вы клоните. Бывают ошибки. Чего сейчас на него всех собак спускать? Есть тренер, есть руководители. Они этот вопрос закроют и решат. Я думаю, что нормально они разберутся. Все ошибаются. И я даже ошибался. У меня был такой момент, когда мы играли в Лиге чемпионов. Когда мы 0:2 проиграли «Бенфике». Вратарь выходит на мяч, а я хотел «ударом скорпиона» сыграть, вынести. А у меня получилась срезка, человек один на один выходит, забивает — 0:2. Я потом спать не мог несколько дней, — цитирует Зырянова «КП Спорт».

6 ноября, на следующий день после поражения от «Ахмата» (1:2) в матче 16-го тура РПЛ генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб вывел Чистякова из основного состава команды.

Позднее «СЭ» стало известно, что «Зенит» не отстранял Чистякова от тренировок с командой.

В сезоне-2022/23 28-летний Чистяков принял участие в 9 матчах команды и не отличился результативными действиями.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/chego-sejchas-na-chistyakova-vseh-sobak-spuskat/

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Динамо
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ТБ 2.5

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1.84

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1.68

13%

1.53
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21%

2.05

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15%

1.82
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Дмитрий Чистяков
Константин Зырянов
ФК Зенит
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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