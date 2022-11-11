Черевченко оценил шансы Карреры возглавить один из клубов РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко отреагировал на заявление Массимо Карреры о готовности возглавить «Зенит» или ЦСКА.

«Заявление хорошее. Тем более что такие команды никто не против возглавить. Но одно дело — это желание Карреры, а другое — как на это отреагируют в руководстве клубов. Я думаю, что в тренерских штабах «Зенита» и ЦСКА все в порядке и на данный момент им не требуются наставники. Что касается других команд РПЛ, то если в них появятся вакансии, то претендентов на них тоже хватит. И среди российских, и среди зарубежных специалистово», — приводит Vprognoze.ru слова Черевченко.

58-летний итальянский специалист занимал должность главного тренера «Спартака» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России в сезоне-2016/17 и обладателями Суперкубка России (2017).